du samedi 27 novembre au dimanche 5 décembre à La Fabrique

Découvrez la nouvelle création des Gens de Meung sur Scène, l’association de théâtre magdunoise. “CHAOS”, d’après des improvisations de la troupe à Palmade, avec une mise en scène de Manouchka Récoché. La solitude humaine, examinée à la loupe par Pierre Palmade : elle est jubilatoire, elle bouleverse et elle fait éclater les rires. Les comédiens s’en donnent à cœur joie ! “On dort les uns contre les autres, on vit les uns avec les autres, on se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire, mais au bout du compte on se rend compte qu’on est toujours tout seul au monde” Michel Berger. Port du masque obligatoire. Pass sanitaire obligatoire

Voir https://gensdemeungsurscene.fr/

La Fabrique 5 Rue des Mauves, Meung-sur-loire Meung-sur-loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T19:30:00 2021-11-27T21:30:00;2021-11-28T14:30:00 2021-11-28T16:30:00;2021-12-02T19:30:00 2021-12-02T21:30:00;2021-12-03T19:30:00 2021-12-03T21:30:00;2021-12-04T19:30:00 2021-12-04T21:30:00;2021-12-05T14:30:00 2021-12-05T16:30:00