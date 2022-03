Chanzy : une rue, une histoire Rond-point des poissons 24000 Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: Dordogne

Périgueux

Chanzy : une rue, une histoire Rond-point des poissons 24000 Périgueux, 3 mai 2022, Périgueux. Chanzy : une rue, une histoire

Rond-point des poissons 24000 Périgueux, le mardi 3 mai à 12:00

**Pause patrimoine** La rue Chanzy, du nom d’un ancien Général d’armée, sous toutes les facettes de ses dénominations en lien avec les évolutions de son environnement : ancienne rue des Faïenceries aussi nommée rue de la Croix-Blanche, des Casernes réunies, du 50ème Régiment. Evocation des hommes qui ont marqué son histoire comme le comte Jay de Beaufort, le comte Wlgrin de Taillefer, le distillateur Requier.

2 € / Gratuit jusqu’à 11 ans. Sur réservation. Rdv : Rond-point, devant le Crédit Mutuel du Sud-Ouest.

Pause patrimoine Rond-point des poissons 24000 Périgueux rue chanzy 24000 Périgueux Périgueux Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T12:00:00 2022-05-03T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Périgueux Autres Lieu Rond-point des poissons 24000 Périgueux Adresse rue chanzy 24000 Périgueux Ville Périgueux lieuville Rond-point des poissons 24000 Périgueux Périgueux Departement Dordogne

Rond-point des poissons 24000 Périgueux Périgueux Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perigueux/

Chanzy : une rue, une histoire Rond-point des poissons 24000 Périgueux 2022-05-03 was last modified: by Chanzy : une rue, une histoire Rond-point des poissons 24000 Périgueux Rond-point des poissons 24000 Périgueux 3 mai 2022 Périgueux Rond-point des poissons 24000 Périgueux Périgueux

Périgueux Dordogne