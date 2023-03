Terre Crue : Le pisé Chanzeaux, 13 mai 2023, Chemillé-en-Anjou.

Terre Crue : Le pisé Samedi 13 mai, 09h00 Chanzeaux 65€ sur réservation

Le pisé est une technique ancienne de construction utilisant de la terre crue comprimée. Un coffrage (banche) permet de donner les dimensions de la constructions et de recueillir les couches successives de terre. Le tassement de différentes qualités de terre permet de réaliser des effets décoratifs…

Ce stage, à vocation d’initiation, s’effectuera essentiellement en extérieur sur un site qui vous permettra de voir un certain nombre de réalisations et de travailler, notamment pour les enduits, sur des supports de différentes natures. Vous apprendrez les premiers gestes pour utiliser ce matériau universel naturel et vous vous entraînerez dans des conditions réalistes (murs).

Des stages de perfectionnements peuvent également vous être proposés.

Programme :

Approche théorique du matériau (environ 2h)

Notions de texture et de structure de la terre

Les différentes études de sol à réaliser avant tout projet de construction

Différents tests et essais de résistance à réaliser pour confirmer l’intérêt d’un sol

pour la construction

Connaissance des différentes qualités constructives de la terre

Notion sur les principales techniques de construction en terre crue.

Mise en œuvre

Détermination du mélange des différents granulats à mettre en œuvre

Matériel de fabrication

Stockage et temps de séchage

Les différents appareillages

Chanzeaux Chanzeaux Chemillé-en-Anjou 49750 Chanzeaux Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 82 06 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@eco-formation.org »}, {« type »: « link », « value »: « https://eco-formation.org/reservations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T09:00:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

Eco-formation des Pays de la Loire