Saint-Julien-Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire, Saint-Julien-Molhesabate Chants traditionnels de Noël Saint-Julien-Molhesabate Saint-Julien-Molhesabate Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-Molhesabate

Chants traditionnels de Noël Saint-Julien-Molhesabate, 12 décembre 2021, Saint-Julien-Molhesabate. Chants traditionnels de Noël Saint-Julien-Molhesabate

2021-12-12 – 2021-12-12

Saint-Julien-Molhesabate Haute-Loire Saint-Julien-Molhesabate 16h concert chants traditionnels de Noël par les Petits chanteurs de la Maîtrise de la Cathédrale du Puy à l’église.

Le Public sera invité à reprendre en chœur certains chants très connus.

prix conseillé 10€

résa office de tourisme 04 71 59 95 73 Saint-Julien-Molhesabate

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Julien-Molhesabate Autres Lieu Saint-Julien-Molhesabate Adresse Ville Saint-Julien-Molhesabate lieuville Saint-Julien-Molhesabate