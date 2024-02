Chants spontanés et créations vocales collectives Re-Sources Jura Les Planches-près-Arbois, samedi 24 février 2024.

Atelier CHANTS SPONTANÉS ET CRÉATIONS VOCALES COLLECTIVES tous niveaux !

Ce que propose l’atelier

Aller à la rencontre de son être chanteur, le laisser s’exprimer librement, l’autoriser à partir dans des contrées vocales inconnues, à découvrir ses paysages intérieurs, lui permettre de se relier à lui-même et aux autres par le chant… Tout en douceur et de manière accompagnée, par le biais de Circle song* où boucles collectives, ou par d’autres formes musicales, nous explorerons différents timbres et couleurs vocales, nous créerons des sons, des rythmes et des mélodies dans l’instant, cela nous permettra ensuite de composer des pièces éphémères polyphoniques puissantes et libératrices.

Dans cet atelier, on sort des cadres connus, on joue, on s’amuse, on chante naturellement, on plonge dans différents états qui font varier nos voix. Pas besoin de savoir chanter , il faut juste avoir envie et se laisser guider ! Il n’y a ni partition ni texte connus à l’avance, nous expérimenteront l’improvisation et la création musicale de manière progressive, ludique et intuitive.

Ils/Elles en parlent

Au début j’avais beaucoup d’appréhensions, mais au final l’atelier était très chouette, dans la détente, le rire, c’était très théâtrale, sans pression, beaucoup d’amour, de bienveillance et de rigolade !

J’ai adoré l’approche de Johanne qui fonctionne aussi beaucoup avec le yoga dans un premier temps pour relâcher le corps et par de petits exercices d’échauffement qui sont drôles. Il n’y avait pas de jugement, de performance recherchée. Juste du plaisir qui pousse à oser.

Pour qui atelier ouvert à toute personne à partir de 9 ans. Il n’est pas nécessaire d’avoir une pratique du chant ou de l’improvisation pour participer.

Réservations jowilktatin@hotmail.com / 06 83 41 65 30

Tarif indicatif 25 € Possibilité de mettre + ou selon vos moyens EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-24

Re-Sources Jura 5B Rue du Moulin

Les Planches-près-Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté re-sources-jura@outlook.fr

