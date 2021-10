Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Chants sacrés orthodoxes Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Chants sacrés orthodoxes Philharmonie de Paris, 12 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 12 décembre 2021

de 16h30 à 17h40

payant

Les maîtres de l’art du chant byzantin, sous la direction d’Achilleas G. Chaldaeakes, traversent avec magnificence le répertoire des chants sacrés orthodoxes, genre musical multiséculaire inscrit au patrimoine immatériel de l‘Unesco depuis 2019. Entièrement vocal (a capella) et monophonique, le chant byzantin – ou art « psaltique » – a pour fonction première de mettre en valeur les textes liturgiques orthodoxes. Prenant sa source dans les traditions musicales des régions situées à l’est de la Méditerranée, où l’empire byzantin s’étendait, il est apparu au début de l’ère chrétienne et s’est perpétué jusqu’à aujourd’hui. Récemment, il s’est même régénéré dans les pays orthodoxes d’Europe de l’Est suite à la chute du bloc soviétique. Au confluent de diverses cultures, il se pratique non seulement en grec – sa langue première – mais également en syrien, arabe, arménien ou géorgien. Entré au patrimoine immatériel de l‘Unesco en 2019, il se transmet ici dans tout son éclat via Les maîtres de l’art du chant byzantin. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (182m) 5 : Ourcq (606m)

Contact :Philharmonie de Paris +33144844484 contact@cite-musique.fr https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/22717 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis Concerts -> Classique Musique

Date complète :

2021-12-12T16:30:00+01:00_2021-12-12T17:40:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Philharmonie de Paris Adresse 221 Avenue Jean Jaurès Ville Paris lieuville Philharmonie de Paris Paris