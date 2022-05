Chants polyphoniques portugais Abbaye du Relec, 23 juillet 2022, Plounéour-Ménez.

### PROGRAMME PÉDAGOGIQUE Cet atelier abordera les chants a cappella du groupe Sopa de Pedra, principalement issus de diverses traditions locales du Portugal : chansons mirandaises, ballades des Açores, répertoire des joueurs de Adufe et des chants de l’Alentejo, mais aussi compositions d’auteurs-compositeurs-interprètes portugais et parfois emprunts à d’autres traditions. Le travail proposé permettra d’expérimenter la force collective des polyphonies et des pratiques d’improvisation connectant paroles et mélodies, voix et corps. Dans une première phase de travail, divers exercices et jeux musicaux généreront des matériaux en lien avec les répertoires abordés. Ils seront mobilisés dans un second temps pour concrétiser des structures musicales, des morceaux finalisés, adaptés au groupe de participant·es. ### PUBLIC Chanteurs et chanteuses ayant déjà une pratique vocale. ### RENSEIGNEMENTS **Date** : Samedi 23 juillet 2022 **Événement** : Festival Arrée Voce **Lieu** : À l’abbaye du Relec **Adresse** : Le Relec, Plounéour-Ménez 29410 **Horaires** : en confirmation **Durée** : 3h **Effectif maximum** : 20 participant·es **Coût pédagogique** : 35€ ### INSCRIPTIONS Dans le limite des places disponibles. Manon.riouat[@]drom-kba.eu 09 65 16 71 21 ### EN PARTENARIAT AVEC [Chemins du patrimoine en Finistère](https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/731/festival-arree-voce-15/#:~:text=Infos,-21%20juillet%202022&text=Du%2021%20au%2024%20juillet,id%C3%A9al%20et%20une%20ambiance%20conviviale.)

Sopa de Pedra est un groupe de dix femmes qui créent et interprètent a capella des arrangements originaux de musique populaire portugaise…

