Chants partagés – Åsa Åkerberg, Shizuyo Oka (Ensemble Recherche), Séverine Ballon Médiathèque musicale de Paris (MMP) Paris, 6 octobre 2023, Paris.

Le vendredi 06 octobre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Durant plusieurs mois, la compositrice et violoncelliste Séverine Ballon a réalisé des ateliers musique dans trois centres du Samusocial à Paris et Ivry-sur-Seine. De ces riches rencontres, partages et échanges, elle a enregistré de nombreux chants et chansons, et a composé une pièce pour les deux musiciennes et une bande enregistrée.

Oeuvres de Olivier Messiaen, Carl Philipp Emmanuel Bach, Séverine Ballon (création mondiale) et d’autres propositions

Des polyphonies tressées, mêlées aux instruments. Des polyphonies souterraines, des fragments de mélodies lointaines, qui font resurgir souvenirs et instants de vie. Des bribes, bouche fermée, avec les vides et silences de la mémoire. La joie de faire de la musique ensemble et de partager ces instants.

Chante moi un chant que tu portes au fond de toi, Fascinée par l’universel dans le chant, ce qui nous unit toutes et tous, au-delà des langues et des cultures, je me demande : où commence le chant ?

avec le soutient de Impuls neue Musik,

avec le soutient du Studio für Elektroakustische Musik der Akademie der Künste Berlin

et le Samusocial de Paris

Médiathèque musicale de Paris (MMP) 8 porte Saint Eustache 75001 Paris

