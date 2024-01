Chants of Sennaar Bibliothèque de la Servette Genève, mercredi 14 février 2024.

Chants of Sennaar Venez découvrir le jeu Chants of Sennaar des studios Rundisc. Un Voyageur explore une Tour que différents Peuples habitent avec leur propre langue. A vous de décrypter leurs glyphes pour les unifier. Mercredi 14 février, 14h00 Bibliothèque de la Servette Gratuit

Début : 2024-02-14T14:00:00+01:00 – 2024-02-14T17:00:00+01:00

Les studios toulousains Rundisc nous proposent un jeu indé hors norme Chants of Sennaar.

Incarnez un Voyageur à la découverte d’une Tour habitée par différents Peuples. La difficulté chaque Peuple répond dans une langue différente qu’il vous faut déchiffrer. À l’aide de puzzles et d’énigmes, vous découvrirez ainsi la signification des différents glyphes que vous croiserez lors de votre aventure.

Ce jeu s’accompagne d’une bande-son originale et d’une ambiance particulière, captivante et poétique, dans un univers inspiré du mythe de Babel. À travers le Voyageur, vous serez celui ou celle qui permettra de recréer les liens entre ces Peuples divisés.

Entrée libre sans inscription

Bibliothèque de la Servette Rue Henri-VEYRASSAT 9, 1202 Genève Genève 1211

Rundisc