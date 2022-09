CHANTS MARINS MILLE SABORDS Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

CHANTS MARINS MILLE SABORDS Pontchâteau, 7 octobre 2022, Pontchâteau. CHANTS MARINS MILLE SABORDS

Salle du Carré d’argent Pontchâteau Loire-Atlantique

2022-10-07 – 2022-10-07 Pontchâteau

Loire-Atlantique 10 ans d’escale en escale

Chants de marins et de Loire Entrée : 8€¨ – gratuit pour les moins de 12 ans¬† http://millesabords-pontchateau.eklablog.com/ Réservation à l’office de tourisme de Pont-Château au 02 40 88 00 87 Organisateur : Mille Sabords section de l’Amicale laïque – 06 50 17 17 20 Pontchâteau

Catégories d'évènement: Loire-Atlantique, Pontchateau

