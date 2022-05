Chants mandingues et kora par ALI BOULO SANTO Abbaye du Relec Plounéour-Ménez Catégories d’évènement: Finistère

Plounéour-Ménez

Chants mandingues et kora par ALI BOULO SANTO

Abbaye du Relec, 21 juillet 2022, Plounéour-Ménez.

Abbaye du Relec, le jeudi 21 juillet à 14:00

**La musique mandingue a su s’adapter aux réalités des rencontres musicales du XXème siècle. Les joueurs de kora utilisant au départ des échelles tempérées inégales ont adapté leurs accords au tempérament des guitares occidentales conservant, souvent, des accents issus de l’entendement modal.** ### PROGRAMME PÉDAGOGIQUE Le stage sera introduit par une contextualisation des spécificités du répertoire mandingue à travers des temps d’écoute pour une meilleure compréhension des particularités de cet aire culturelle et une présentation des grands maîtres et grands groupes de la tradition mandingue. Cette mise en condition sera suivie de l’étude de différentes pièces de cette tradition mêlant chant et instrument. ### PUBLIC Découverte du chant mandingue à destination des chanteurs et chanteuses. Les instrumentistes disposant d’une kora sont également les bienvenus. ### RENSEIGNEMENTS **Date** : Jeudi 21 juillet 2022 **Événement** : Festival Arrée Voce #15 **Lieu** : À l’abbaye du Relec **Adresse** : Le Relec, Plounéour-Ménez 29410 **Horaires** : 14h – 17h **Durée** : 3h **Effectif maximum** : 20 participant·es **Coût pédagogique** : 35€ ### INSCRIPTIONS Dans la limite des places disponibles. Manon.riouat[@]drom-kba.eu 06 77 45 34 91 ### EN PARTENARIAT AVEC [Chemins du patrimoine en Finistère](https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/731/festival-arree-voce-15/#:~:text=Infos,-21%20juillet%202022&text=Du%2021%20au%2024%20juillet,id%C3%A9al%20et%20une%20ambiance%20conviviale.)

