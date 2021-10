Les Lilas Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas, Seine-Saint-Denis Chants et rythmes des rituels afro-cubains Théâtre du Garde-Chasse Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Théâtre du Garde-Chasse, le vendredi 10 décembre à 20:30

Le groupe San Cristóbal de Regla a été fondé en 1953 dans le quartier de la Havane nommé Regla, l’un des anciens ports de débarquement des esclaves. Aujourd’hui dirigé par Andres Balaez, l’ensemble réalise au quotidien des rituels associés à la pratique des différents cultes afro-cubains. La famille Balaez est l’une des grandes familles de musiciens de l’île, véritable dynastie au sein de laquelle les secrets du savoir musical se transmettent de père en fils. En tant qu’officiants, les musiciens de San Cristóbal de Regla exploitent de manière créative les systèmes mélodiques et les motifs rythmiques associés à ces différents répertoires musicaux, dans une polyrythmie remarquable. _Dans le cadre du 24e Festival de l’Imaginaire_

De 14€ à 18€

2021-12-10T20:30:00 2021-12-10T22:00:00

