LE MANDAPA, le mardi 15 mars à 20:30

**Gülay Hacer Toruk**, le percussionniste et danseur Kurde **Neset Kutas**, restituent leur Anatolie natale en un spectacle intimiste aux couleurs de “_**Nevruz**_”. Cette fête traditionnelle, basée sur le calendrier persan et partagée par de nombreux peuples d’Asie centrale, célèbre la renaissance de la nature. En partant d’Anatolie et au détour d’incursions dans les régions voisines, les Balkans et la Mésopotamie, les deux musiciens nous font partager les émotions qui les ont fait naître. – * Un concert annoncé dans l’Agenda du Collectif Musiques et Danses du monde en Ile de France. – Un spectacle intimiste aux couleurs de “Nevruz”, fête traditionnelle, basée sur le calendrier persan. LE MANDAPA 6, rue Wurtz – 75013 Paris Paris Quartier de la Maison-Blanche Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T22:30:00

