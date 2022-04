Chants et rythmes afro-vénézuéliens par REBECCA ROGER La Grande Boutique, 27 mai 2022, Langonnet.

**Riche de plusieurs siècles de créolisation, la musique afro-vénézuélienne de la région de Barlovento compte parmi les plus diverses au monde. Les répertoires et les sonorités s’y mélangent et se nourrissent mutuellement dans une mise en abîme sonore et narrative. A la fois instruments et répertoire rythmique spécifique, les Quitiplás sont une trilogie de bambous dont l’utilisation est d’origine africaine. Elle est associée aux maracas et à la force du chant pour les danses et les rituels.** ### PROGRAMME PÉDAGOGIQUE L’atelier sera introduit par une contextualisation des spécificités du Quitiplás et de son rapport à la transe, pour une meilleure compréhension des particularités modales de ce territoire, ainsi que par une présentation des grands maîtres et grands groupes de cette tradition. Cette introduction sera suivie de l’étude et de l’interprétation de différentes pièces mêlant chant et instruments de percussions, permettant un travail sur : * La polyrythmie et la dissociation * Les parties chantées (lead et chœurs). * L’écoute et la cohésion d’ensemble * L’énergie collective et les interactions percussions-chant * Percussions, chant lead ou chœur, chaque personne participant à cet atelier pourra à sa guise expérimenter les différents rôles au fil de l’atelier. ### PUBLIC Chanteurs et chanteuses ayant déjà une pratique vocale. ### CERTIFICAT DE COMPETENCES Cette formation est finançable par votre CPF et vous permet d’obtenir la certification “_Interpréter une musique du monde de tradition orale_” enregistrée au répertoire spécifique de France Compétences. La certification qualité Qualiopi a été délivrée à Drom au titre des catégories d’actions suivantes : actions de formation. ### RENSEIGNEMENTS **Dates** : Vendredi 27 mai 2022 **Lieu** : La Grande Boutique **Adresse** : 3 Rue Milad, 56630 Langonnet **Horaires** : 10h-13h **Durée** : 3h **Effectif maximum** : 20 participants **Coût pédagogique** : 30€ (+ 5€ d’adhésion à l’association Drom) ### INSCRIPTIONS Dans le limite des places disponibles. manon.riouat[@]drom-kba.eu 09 65 16 71 21 ### EN PARTENARIAT AVEC : [LA GRANDE BOUTIQUE](https://www.lagrandeboutique.fr/)

