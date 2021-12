Chants et Musiques de Provence par la Capouliero de Martigues Martigues, 18 décembre 2021, Martigues.

Chants et Musiques de Provence par la Capouliero de Martigues Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues

2021-12-18 17:00:00 – 2021-12-18 Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

La Capouliero est une association d’arts et traditions populaires de Martigues, qui existe depuis bientôt 60 ans ! Depuis toujours, elle a eu à coeur de se démarquer des clichés et des images passéistes que l’on peut attribuer au folklore.



Ainsi, son orchestre a été novateur en associant très tôt aux instruments traditionnels, des instruments non traditionnels, comme la guitare, mais aussi le violon, ou des instruments venus d’ailleurs, comme la flute de pan ou la mandoline…entendant par là donner une image vivante et actuelle de nos mélodies traditionnelles.

En Provence, après le gros souper de Noël, et en attendant la messe de minuit, on chante, on entonne les vieux Noëls d’autrefois, on se remémore les chants qui ont bercé notre enfance, et tous ceux que nous ont transmis les anciens.

la.capouliero@gmail.com +33 4 42 81 78 20

Chapelle de l’Annonciade Boulevard Richaud Martigues

