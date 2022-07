Chants et musiques corses Marseille 10e Arrondissement, 3 juillet 2022, Marseille 10e Arrondissement.

Chants et musiques corses

211 rue Pierre Doize Villa Datcha Marseille 10e Arrondissement Bouches-du-Rhône Villa Datcha 211 rue Pierre Doize

2022-07-03 – 2022-07-03

15 15 Le chant et la musique ont une place prépondérante pour ce chanteur qui puise son inspiration dans un répertoire de chansons Corses traditionnelles.



Être Corse pour lui, c’est un savoir être dans le respect des valeurs et des traditions.

Au-delà de ses origines de Castagniccia et de Balagne, c’est son parcours qui lui a donné la voie et la voix afin de porter les mots.





Afin de rester fidèle à cette idée de promouvoir la langue, il est membre de la Maison de la Corse de Marseille où il anime aussi un atelier de chant le mercredi et jeudi.

Chants et musiques Corse par Patrick Paoli à la guitare.

http://www.delicemusical.com/

