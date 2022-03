Chants et lumière à l’église d’Ecouché Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées Catégories d’évènement: Écouché-les-Vallées

"Noli me tangere", oratorio à sainte Marie-Madeleine est une composition originale de Louis-Marie Robert, créée dans l'église Saint-Germain des Prés en mai 2021. Sous la direction du compositeur, la vingtaine de jeunes chanteurs du chœur Antoine Coppé accompagnée d'un quatuor à cordes nous conduit le public sur les pas de sainte Marie-Madeleine, figure évangélique de la pécheresse pardonnée par le Christ.

notredameduvaldorne@gmail.com +33 2 33 35 12 20 https://paroissesduvaldorne.jimdofree.com/

Écouché-les-Vallées
2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21 22:00:00

