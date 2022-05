Chants et cris, plumes et plumages, communication chez les oiseaux Colysée Lambersart Lambersart Catégories d’évènement: Lambersart

Vous êtes-vous déjà glissé.e un instant dans la tête d’un oiseau ? Non ? C’est bien dommage… car le monde vous apparaîtrait nettement différent. Le chant du Rouge-gorge vous semblerait chargé de menace, un simple coup d’œil au plumage du voisin vous renseignerait sur son état de santé, et vous vous rendriez compte qu’il est parfois possible de communiquer avec un poussin encore dans son œuf ! Allez, et si pendant 2 heures vous deveniez une tête de piaf…

3 euros, réservation obligatoire

Conférence dans le cadre de l'exposition "Tous à plumes" au Colysée de Lambersart. Présenté par Rudy Pischiutta. Directeur et ornithologue au GON (Groupe ornithologique et naturaliste du Nord)

