Chants et contes de la méditerranée par Rassegna et Luigi Rignanese Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Chants et contes de la méditerranée par Rassegna et Luigi Rignanese Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse, 5 mars 2022, Marseille. Chants et contes de la méditerranée par Rassegna et Luigi Rignanese

Théâtre L’Astronef, Centre Hospitalier Edouard Toulouse, le samedi 5 mars à 20:30

Socle de la Compagnie Rassegna, ce programme interroge depuis près de vingt ans les patrimoines musicaux de Méditerranée. En constante évolution, il se nourrit des airs qui accompagnent le quotidien des hommes autour – et au cœur – de cette mer, en proposant toujours des interprétations neuves et inventives. Sur scène, six artistes, compagnons de longue route, concentrent aujourd’hui leur répertoire autour de chants venus de Sicile, d’Espagne, de l’ouest Algérien ou d’Occitanie. Assis en arc de cercle, fidèles à la disposition séculaire des ensembles méditerranéens, ces chanteurs.ses-musiciens.nes croisent avec complicité et expérience leurs héritages, rythmes, poèmes et mélodies, pour transposer sur scène la force et la spontanéité des réunions musicales informelles. Bruno Allary (guitare, saz, mandole, chant), Carine Lotta (chant), Fouad Didi (chant, violon, oud), Sylvie Aniorte-Paz (chant, percussions) Luigi Rignanese, chanteur-compositeur-conteur depuis 18 ans, est un des acteurs du renouveau de la discipline qu’est le « conte ». Il a écrit et joué 10 spectacles en solo avec lesquels il a été invité dans le monde entier. Organisation : Création de la Compagnie Rassegna, produit par MCE Productions Ouvert à tous / Pass vaccinal obligatoire Tarif : 5 € Infos et réservations : 04 91 96 98 72 ou [contact@astronef.org](mailto:contact@astronef.org)

5€

♫♫♫ Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse 118 Chemin de Mimet 13015 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T20:30:00 2022-03-05T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Théâtre L'Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse Adresse 118 Chemin de Mimet 13015 Marseille Ville Marseille lieuville Théâtre L'Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre L'Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Chants et contes de la méditerranée par Rassegna et Luigi Rignanese Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse 2022-03-05 was last modified: by Chants et contes de la méditerranée par Rassegna et Luigi Rignanese Théâtre L’Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse Théâtre L'Astronef,Centre Hospitalier Edouard Toulouse 5 mars 2022 Centre Hospitalier Edouard Toulouse Marseille marseille Théâtre L'Astronef

Marseille Bouches-du-Rhône