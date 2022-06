Chants et Concert de l’Ecole de Musique de Barbezieux

Chants et Concert de l’Ecole de Musique de Barbezieux, 15 juin 2022, . Chants et Concert de l’Ecole de Musique de Barbezieux

2022-06-15 15:30:00 15:30:00 – 2022-06-15 18:00:00 18:00:00 Deux évènements sonr organisés par l’Ecole de Musique de Barbezieux :

15h30 – 16h : chants des enfants de l’Eveil Musical (5 – 7 ans)

16h45 – 18h : concert du groupe Barbezil’band dernière mise à jour : 2022-03-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville