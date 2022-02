Chants du Sud Besançon, 5 mars 2022, Besançon.

Chants du Sud Théâtre Ledoux Place du Théâtre Besançon

2022-03-05 – 2022-03-05 Théâtre Ledoux Place du Théâtre

Besançon Doubs

11 EUR Chants du Sud

Orchestre Victor Hugo / Isabelle Druet / Éric Génovèse / Arnaud Pairier

Formation associée

Jean Gabriel-Marie Évocation provençale, pièces pour orchestre extraites de Mirèio

Jean Gabriel-Marie Mélancolies d’été & À un ménestrel, mélodies sur deux poèmes de Louis le Cardonnel pour voix et orchestre

Fabrice Ferez La Orilla del mar, mélodie pour mezzo-soprano et orchestre sur un texte de Victor Hugo – création mondiale

Joseph Canteloube Chants d’Auvergne, extraits Georges Bizet L’Arlésienne, extraits de la musique de scène avec récitant

Des garrigues provençales jusqu’au port d’Alger, ce ne sont pas les cigales que l’on entendra chanter mais Isabelle Druet ! Elle nous fera rêver de paysages azurés et de scènes de vie méditerranéennes grâce à une création écrite spécialement pour elle par Fabrice Ferez, à des pièces rares de Gabriel-Marie, compositeur marseillais redécouvert par Arnaud Pairier, et à des extraits des Chants d’Auvergne, de Canteloube. Et, en prime, la célèbre Arlésienne de Bizet, avec Éric Génovèse, sociétaire de la Comédie-Française.

https://les2scenes.fr/spectacle-vivant/chants-du-sud

Chants du Sud

Orchestre Victor Hugo / Isabelle Druet / Éric Génovèse / Arnaud Pairier

Formation associée

Jean Gabriel-Marie Évocation provençale, pièces pour orchestre extraites de Mirèio

Jean Gabriel-Marie Mélancolies d’été & À un ménestrel, mélodies sur deux poèmes de Louis le Cardonnel pour voix et orchestre

Fabrice Ferez La Orilla del mar, mélodie pour mezzo-soprano et orchestre sur un texte de Victor Hugo – création mondiale

Joseph Canteloube Chants d’Auvergne, extraits Georges Bizet L’Arlésienne, extraits de la musique de scène avec récitant

Des garrigues provençales jusqu’au port d’Alger, ce ne sont pas les cigales que l’on entendra chanter mais Isabelle Druet ! Elle nous fera rêver de paysages azurés et de scènes de vie méditerranéennes grâce à une création écrite spécialement pour elle par Fabrice Ferez, à des pièces rares de Gabriel-Marie, compositeur marseillais redécouvert par Arnaud Pairier, et à des extraits des Chants d’Auvergne, de Canteloube. Et, en prime, la célèbre Arlésienne de Bizet, avec Éric Génovèse, sociétaire de la Comédie-Française.

Théâtre Ledoux Place du Théâtre Besançon

dernière mise à jour : 2022-01-25 par