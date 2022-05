Chants du soir Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire Mozart – Haydn – Nocturnes, extraits de Vêpres et d’opéras, lieder Église Saint-Pierre – Ville de Tours

Dans le cadre du dispositif « Aux Arts lycéens et apprentis ».

En partenariat avec le chœur du lycée Paul-Louis Courrier le chœur Ennéade et les classes de chant lyrique du CRR de Tours https://ensembleconsonance.com/chants-du-soir/ Tours

