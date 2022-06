Chants du monde Saint-Léon-sur-Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Léon-sur-Vézère

Chants du monde Saint-Léon-sur-Vézère, 3 juillet 2022, Saint-Léon-sur-Vézère. Chants du monde

Eglise Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

2022-07-03 – 2022-07-03 Saint-Léon-sur-Vézère

Dordogne Saint-Léon-sur-Vézère Chants du monde avec l’ensemble choral de Bars « canta de joia » et la chorale des enfants de Bars « choeurs d’étoiles »

©par ElasticComputeFarm de Pixabay

Saint-Léon-sur-Vézère

