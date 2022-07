Chants d’oiseaux Soissons Soissons Catégories d’évènement: Aisne

Chants d'oiseaux

Soissons, 11 août 2022

2022-08-11 14:30:00 – 2022-08-11 16:30:00

Quand la musique imite le chant des oiseaux… En attendant le très beau spectacle programmé le soir même avec l'ensemble de Caelis, venez partager ce moment musical original.

