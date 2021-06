Paris Temple du Foyer de l'Âme Paris Chants de paix Temple du Foyer de l’Âme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Temple du Foyer de l’Âme, le lundi 21 juin à 18:30

**Concert chant et orgue** ————————– Soprano : Isabelle Frémau Orgue : Marie-Ange Leurent **_oeuvres de J.S. Bach; Couperin; Campra…_** Fête de la musique 2021 Temple du Foyer de l’Âme 7 bis rue du pasteur Wagner 75011 Paris Paris Paris 11e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-21T18:30:00 2021-06-21T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Temple du Foyer de l'Âme Adresse 7 bis rue du pasteur Wagner 75011 Paris Ville Paris lieuville Temple du Foyer de l'Âme Paris