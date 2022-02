Chants de nos régions Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Chants de nos régions Marmande, 26 mars 2022, Marmande. Chants de nos régions Eglise Notre-Dame Allée de l’église Marmande

2022-03-26 17:00:00 – 2022-03-26 19:00:00 Eglise Notre-Dame Allée de l’église

Marmande Lot-et-Garonne EUR Le chœur du conservatoire de musique et de danse Maurice Ravel, vous invite à cette soirée de chant sous le signe des régions de France.

Renseignements au Conservatoire au 05.53.64.40.89. Le chœur du conservatoire de musique et de danse Maurice Ravel, vous invite à cette soirée de chant sous le signe des régions de France. +33 5 53 64 40 89 Le chœur du conservatoire de musique et de danse Maurice Ravel, vous invite à cette soirée de chant sous le signe des régions de France.

Renseignements au Conservatoire au 05.53.64.40.89. Conservatoire Maurice Ravel

Eglise Notre-Dame Allée de l’église Marmande

dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Eglise Notre-Dame Allée de l'église Ville Marmande lieuville Eglise Notre-Dame Allée de l'église Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Chants de nos régions Marmande 2022-03-26 was last modified: by Chants de nos régions Marmande Marmande 26 mars 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne