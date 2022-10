Chants de Noël Roquevaire Roquevaire Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Roquevaire

Chants de Noël Roquevaire, 16 décembre 2022, Roquevaire. Chants de Noël

Eglise Saint-Vincent Roquevaire Bouches-du-Rhne

2022-12-16 20:00:00 20:00:00 – 2022-12-16 21:30:00 21:30:00 Roquevaire

Bouches-du-Rhne Roquevaire Le Middle Jazz Orchestra interprètera un répertoire sur le thème de Noël avec des arrangements par Michel Legrand accompagné au chant d’Edith Darasse et de Serge Dupiré afin de vous faire redécouvrir les plus beaux airs et chants de Noël. Concert de noël avec le Middle Jazz Orchestra +33 4 42 32 91 53 https://ville-de-roquevaire.fr/ Roquevaire

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Roquevaire Autres Lieu Roquevaire Adresse Eglise Saint-Vincent Roquevaire Bouches-du-Rhne Ville Roquevaire lieuville Roquevaire Departement Bouches-du-Rhne

Roquevaire Roquevaire Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/roquevaire/

Chants de Noël Roquevaire 2022-12-16 was last modified: by Chants de Noël Roquevaire Roquevaire 16 décembre 2022 Bouches-du-Rhne Eglise Saint-Vincent Roquevaire Bouches-du-Rhne Roquevaire

Roquevaire Bouches-du-Rhne