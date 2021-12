Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône, Le Puy-Sainte-Réparade Chants de Noël Le Puy-Sainte-Réparade Le Puy-Sainte-Réparade Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Le Puy-Sainte-Réparade

Chants de Noël Le Puy-Sainte-Réparade, 17 décembre 2021, Le Puy-Sainte-Réparade. Chants de Noël Rue de l’Église Eglise de Saint-Canadet Le Puy-Sainte-Réparade

2021-12-17 – 2021-12-17 Rue de l’Église Eglise de Saint-Canadet

Le Puy-Sainte-Réparade Bouches-du-Rhône Concert « Chants de Noël » avec la chorale « Allez Zou Chantons » en l’Eglise de Saint-Canadet. Concert organisé par la municipalité, profitez d’un vin chaud offert par le CIQ à 19h. Concert « Chants de Noël » avec la chorale « Allez Zou Chantons » +33 4 42 61 82 36 http://www.ville-lepuysaintereparade.fr/news/ Concert « Chants de Noël » avec la chorale « Allez Zou Chantons » en l’Eglise de Saint-Canadet. Concert organisé par la municipalité, profitez d’un vin chaud offert par le CIQ à 19h. Rue de l’Église Eglise de Saint-Canadet Le Puy-Sainte-Réparade

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Le Puy-Sainte-Réparade Autres Lieu Le Puy-Sainte-Réparade Adresse Rue de l'Église Eglise de Saint-Canadet Ville Le Puy-Sainte-Réparade lieuville Rue de l'Église Eglise de Saint-Canadet Le Puy-Sainte-Réparade