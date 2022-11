Chants de Noël – La Bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Villeneuve-sur-Lot

Chants de Noël – La Bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot, 18 décembre 2022, Villeneuve-sur-Lot. Chants de Noël – La Bastide enchantée

Rue de Penne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

2022-12-18 16:00:00 – 2022-12-18 Villeneuve-sur-Lot

Lot-et-Garonne La chorale de la paroisse Saint-Joseph vous invite à reprendre avec elle les plus beaux chants de Noël. La chorale de la paroisse Saint-Joseph vous invite à reprendre avec elle les plus beaux chants de Noël. Villeneuve-sur-Lot

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Villeneuve-sur-Lot Autres Lieu Villeneuve-sur-Lot Adresse Rue de Penne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Ville Villeneuve-sur-Lot lieuville Villeneuve-sur-Lot Departement Lot-et-Garonne

Chants de Noël – La Bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot 2022-12-18 was last modified: by Chants de Noël – La Bastide enchantée Villeneuve-sur-Lot Villeneuve-sur-Lot 18 décembre 2022 Lot-et-Garonne Rue de Penne Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne