Chants de Noël Gouarec Gouarec Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Gouarec

Chants de Noël Gouarec, 14 décembre 2022, Gouarec. Chants de Noël

Halles de Gouarec Gouarec Côtes-d’Armor

2022-12-14 – 2022-12-14 Gouarec

Côtes-d’Armor Gouarec Chants de Noël sous les Halles de Gouarec Chansons de noël traditionnelles en anglais et en français, les paroles seront fournies pour ceux qui souhaitent chanter! Il y aura 3 chorales: La Fanfare Harmonie de Corlay

La Chorale Franco-Britannique de Saint Mayeux

La Chorale les Murmures du Sulon

Participation de l’Ecole Saint George et l’Ecole Primaire Publique de Gouarec. Tout le monde est le bienvenu, l’entrée est gratuite, et il y aura une collecte au bénéfice de Médecins sans frontières. Org. AIKB +33 2 96 24 87 90 Gouarec

dernière mise à jour : 2022-11-23 par Office de tourisme du Kreiz Breizh

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Gouarec Autres Lieu Gouarec Adresse Halles de Gouarec Gouarec Côtes-d'Armor Office de tourisme du Kreiz Breizh Ville Gouarec lieuville Gouarec Departement Côtes-d'Armor

Gouarec Gouarec Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gouarec/

Chants de Noël Gouarec 2022-12-14 was last modified: by Chants de Noël Gouarec Gouarec 14 décembre 2022 Ctes-d'Armor Gouarec Halles de Gouarec Gouarec Côtes-d'Armor Office de tourisme du Kreiz Breizh

Gouarec Côtes-d'Armor