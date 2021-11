Chants de Noël et goûter Venelles, 1 décembre 2021, Venelles.

2021-12-01 – 2021-12-01

Venelles Bouches-du-Rhône

Sous le grand chapiteau de Noël et devant la Mairie, assistez aux Christmas Carols de l’association By the way. L’après-midi, pour les petits de 3 à 12 ans : Boum, goûter et ateliers créatifs par l’Association des Parents d’Élèves de Venelles.

Entrez dans la féérie de Noël à Venelles avec la programmation complète du mois de décembre

