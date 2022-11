Chants de Noël – Concerts Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d'Armor

Chants de Noël – Concerts Châtelaudren-Plouagat, 16 décembre 2022, Châtelaudren-Plouagat. Chants de Noël – Concerts

27 Place de la République Brasserie La Riposte Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Brasserie La Riposte 27 Place de la République

2022-12-16 18:30:00 – 2022-12-16 20:30:00

Brasserie La Riposte 27 Place de la République

Châtelaudren-Plouagat

Côtes d’Armor La Riposte accueille le Cabaret du Petit écho de la Mode pour leurs traditionnels chants de Noël. Petits et grands venez trouver la magie de Noël à La Riposte. Spectacle en extérieur, vin chaud et bonnes bières en intérieur ! brasserielariposte@orange.fr +33 2 96 74 47 23 http://brasserielariposte.bzh/ Brasserie La Riposte 27 Place de la République Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Châtelaudren-Plouagat, Côtes-d'Armor Autres Lieu Châtelaudren-Plouagat Adresse Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor Brasserie La Riposte 27 Place de la République Ville Châtelaudren-Plouagat lieuville Brasserie La Riposte 27 Place de la République Châtelaudren-Plouagat Departement Côtes d’Armor

Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chatelaudren-plouagat/

Chants de Noël – Concerts Châtelaudren-Plouagat 2022-12-16 was last modified: by Chants de Noël – Concerts Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat 16 décembre 2022 27 Place de la République Brasserie La Riposte Châtelaudren-Plouagat Côtes d'Armor Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor