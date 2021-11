CHANTS DE NOEL – Chorale MOUEZH PAOTRED BREIZH Landerneau, 30 novembre 2021, Landerneau.

CHANTS DE NOEL – Chorale MOUEZH PAOTRED BREIZH

Landerneau

Le 19 décembre, Kann al Loar accueillera Mouezh Paotred Breizh, le Cœur d’Hommes de Bretagne, pour un concert de Noël à l’église Saint-Houardon à Landerneau.

Mouezh Paotred Breizh, chorale 6 fois championne du Concours de Chorale de 1ère catégorie organisé dans le cadre du festival en juillet et tenante du titre de 2019, proposera un concert d’1h30 sur le thème de Noël et fera la part belle aux chants de Noël bretons et celtes ainsi qu’aux chants traditionnels profanes et religieux.

Depuis 25 ans, sous la direction de Jean-Marie Airault, une cinquantaine de chanteurs et musiciens du chœur « Mouezh Paotred Breizh » fait vivre la culture bretonne à travers le chant choral polyphonique. Accompagnés de musiciens, ces voix d’hommes suscitent toujours l’émotion, l’énergie, l’enthousiasme et invitent au voyage.

festival@kann-al-loar.bzh +33 9 98 30 30 45

