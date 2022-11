Chants de Noël – Chorale Chamlumière Saint-Léon Saint-Léon Catégories d’évènement: Allier

Saint-Léon

Chants de Noël – Chorale Chamlumière Saint-Léon, 11 décembre 2022, Saint-Léon. Chants de Noël – Chorale Chamlumière

Eglise de Saint-Léon Place de l’Eglise Saint-Léon Allier Place de l’Eglise Eglise de Saint-Léon

2022-12-11 – 2022-12-11

Place de l’Eglise Eglise de Saint-Léon

Saint-Léon

Allier Saint-Léon EUR 8 8 Concert Chorale Chamlumiere sous la direction de Paul Billard.

Organisé par l’association Les Amis du Patrimoine de Saint-Léon. f.jullien55@gmail.com +33 6 74 08 59 75 Place de l’Eglise Eglise de Saint-Léon Saint-Léon

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Léon Autres Lieu Saint-Léon Adresse Saint-Léon Allier Place de l'Eglise Eglise de Saint-Léon Ville Saint-Léon lieuville Place de l'Eglise Eglise de Saint-Léon Saint-Léon Departement Allier

Saint-Léon Saint-Léon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leon/

Chants de Noël – Chorale Chamlumière Saint-Léon 2022-12-11 was last modified: by Chants de Noël – Chorale Chamlumière Saint-Léon Saint-Léon 11 décembre 2022 Allier Eglise de Saint-Léon Place de l'Eglise Saint-Léon Allier Saint-Léon

Saint-Léon Allier