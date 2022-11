Chants de Noël 2022 Carry-le-Rouet Carry-le-Rouet Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2022-12-18 17:00:00 – 2022-12-18 19:00:00

Bouches-du-Rhône Carry-le-Rouet Ce spectacle nous emmène au cœur des terres de contrastes et de résistances, des lieux de légendes toujours porteurs de traditions. Un voyage à travers les chants qui invite avec puissance et émotion au cœur même de cet esprit et des traditions celtes. NOËL CELTE

Quatre grands noms, quatre grandes voix de la musique celtique se réunissent sous la direction artistique de Pascal Chardome et Didier Laloy pour interpréter les mélodies les plus intenses de leurs cultures respectives. tourisme@otcarrylerouet.fr +33 4 42 13 20 36 Salle municipale du Grand Bleu Plage Du Rouet Carry-le-Rouet

