Chants de Mongolie Théâtre de la Ville Paris, samedi 27 janvier 2024.

Le samedi 27 janvier 2024

de 16h00 à 17h30

.Tout public. payant

Traversée des steppes avec l’urtyn duu, chant long de Mongolie.

Une mélodie qui suit le contour d’un paysage, voilà ce que racontent

parfois les Mongols pour expliquer l’origine du chant long, dont les

mélodies non mesurées traînent lentement d’une syllabe à l’autre,

traversant le temps d’un souffle une variété de techniques et

d’ornements. Bien différent du khöömii (chant diphonique), l’art du urtyn duu

(chant long) se joue dans toute la Mongolie, variant d’une ethnie à

l’autre, selon que l’on soit placé face à la steppe, aux montagnes ou au

désert. Huit musiciens et chanteurs pour un concert-voyage exceptionnel

de chant long, dysphonies, vièles, flûte et louanges.

Quartet de chant long

Erdenetsetseg Khenmedekh: chant long urtyn duu, chant court bogino duu

Enkhbaatar Gankhuyag: chant long urtyn duu, chant court bogino duu

Erdenebold Dashtseren: flûte limbe

Mandakhjargal Daansuren: vièle cheval morin khuur, chant diphonique khöömii

Tengerton

Uuganbaatar Tsend-Ochir : vièle ikh khuur, luth tovshuur

Nasanjargal Ganbold :u vièle cheval morin khuur, hautbois bishguur, tovshuur, chant diphonique khöömii

Yesun-Erdene Bat : vièle cheval morin khuur, khel khuur, chant diphonique khöömii

Dalaijargal Daansuren : vièle cheval morin khuur, Nomindari Shagdarsüren

Dans le cadre de l’exposition « Gengis Khan – Comment les Mongols ont changé le monde. » au Château des Ducs de Bretagne, Nantes

Coproduction: Angers-Nantes Opéra, Musée des Confluences, Théâtre de la Ville-Paris

Théâtre de la Ville 2 place du chatelet 75004 Paris

Contact : +33142742277 https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-2023-2024/musiques/mongolie

iStock