le dimanche 18 juillet

Le répertoire « Chants de Méditerranée » collecte des musiques ancestrales propres à chaque culture du Bassin Méditerranéen. Qu’elles soient savantes, populaires ou traditionnelles, ces musiques nous touchent aujourd’hui car elles sont porteuses d’un message universel. Témoignage des différentes strates de l’histoire, des existences particulières de ceux qui nous ont précédé, elles nous lèguent un héritage sensible sans frontières. Ensemble vocal Sequenza 9.3- direction Catherine Simonpietri Pour tous les publics 15h30 – 16h30 : Atelier de chant participatif 17h : Concert « Chants de Méditerranée » Venez écouter et participer à un concert de polyphonies féminines, sonorisé en plein air au cœur du Potager-fruitier. Château de La Roche-Guyon 1 rue de l’Audience 95780 La Roche-Guyon La Roche-Guyon Val-d’Oise

