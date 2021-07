Paris Canal de l'ourcq Paris Chants de Méditerranée Canal de l’ourcq Paris Catégorie d’évènement: Paris

Canal de l’ourcq, le samedi 31 juillet à 14:30 Une musique méditerranéenne au carrefour des influences et des mémoires des peuples. Des arrangements et des créations pour 6 voix de femmes a cappella par des compositeurs d’aujourd’hui. Canal de l’ourcq Canal de l’ourcq 75019 paris Paris Quartier de la Villette Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-31T14:30:00 2021-07-31T21:00:00

