Carantec Finistère Carantec Le club de football Carantec-Henvic organise son traditionnel “Moules-frites – Chants marins”, sur la place face à le Mairie de Carantec le samedi 7 août à partir de 19h. Les chants de marins seront assurés toute la soirée par le groupe de Saint-Pol-de-Léon « Avis de grand frais », composé d’une douzaine de musiciens et chanteurs. Pass sanitaire exigé. 29.581786@footbretagne.org +33 6 88 63 46 41 Le club de football Carantec-Henvic organise son traditionnel “Moules-frites – Chants marins”, sur la place face à le Mairie de Carantec le samedi 7 août à partir de 19h. Les chants de marins seront assurés toute la soirée par le groupe de Saint-Pol-de-Léon « Avis de grand frais », composé d’une douzaine de musiciens et chanteurs. Pass sanitaire exigé. dernière mise à jour : 2021-08-02 par

