Chants de marins & Moules Frites Carantec Carantec Catégories d’évènement: 29660

Carantec

Chants de marins & Moules Frites Carantec, 6 août 2022, Carantec. Chants de marins & Moules Frites Place Général de Gaulle Bourg Carantec

2022-08-06 – 2022-08-06 Place Général de Gaulle Bourg

Carantec 29660 Le repas Moules Frites organisé par l’Etoile Sportive Carantécoise se déroule cette année le samedi 6 août à partir de 19h. Repas en extérieur sur la place Charles de Gaulle. Au programme du concert : Avis de grand frais Repas payant, il n’y a pas besoin de réserver au préalable. +33 6 88 63 46 41 Le repas Moules Frites organisé par l’Etoile Sportive Carantécoise se déroule cette année le samedi 6 août à partir de 19h. Repas en extérieur sur la place Charles de Gaulle. Au programme du concert : Avis de grand frais Repas payant, il n’y a pas besoin de réserver au préalable. Place Général de Gaulle Bourg Carantec

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: 29660, Carantec Autres Lieu Carantec Adresse Place Général de Gaulle Bourg Ville Carantec lieuville Place Général de Gaulle Bourg Carantec Departement 29660

Carantec Carantec 29660 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carantec/

Chants de marins & Moules Frites Carantec 2022-08-06 was last modified: by Chants de marins & Moules Frites Carantec Carantec 6 août 2022 29660 Carantec

Carantec 29660