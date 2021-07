La Turballe La Turballe La Turballe, Loire-Atlantique CHANTS DE MARINS La Turballe La Turballe Catégories d’évènement: La Turballe

CHANTS DE MARINS La Turballe, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, La Turballe. CHANTS DE MARINS 2021-07-04 10:00:00 – 2021-08-29 11:00:00

La Turballe Loire-Atlantique Organisé par l’association Steredenn Vor.

Les chanteurs vous proposent de partager notre patrimoine maritime à travers des chants transmis au fil des siècles par des générations de navigateurs aventuriers. Organisé par l’association Steredenn Vor.

