Gratuit : non 6 € et 3 € Billetterie : helloasso Au profit de la scolarisation au Rwanda d’un groupe de 50 enfants handicapés et de familles très pauvres de la région de KABUYE, soutenus par notre association partenaire rwandaise TIC (Tiberias Initiative for Children). Tout public L’association “Enfants du Rwanda” organise un fest deiz à La Chapelle sur Erdre le dimanche 27 mars à 15h. De 15h à 16h : chants de marins avec le groupe “Vent de Galerne” De 16h à 18h30 : danses bretonnes avec les groupes “Kas A Part” et “Pas de Sept” Restauration bretonne : cidre – jus de pomme de l’association – gâteaux maiso Capellia adresse1} La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 40 72 09 01 http://www.capellia.fr capellia@lachapellesurerdre.fr 0781299376 http://enfantsdurwanda.eklablog.com/

