De 15h à 16h: chants de marins avec le groupe “Vent de Galerne” De 16h à 18h30: fest deiz avec les groupes “Pas de Sept” et “Kas A Part” Au profit de l’association “Enfants du Rwanda” pour financer la scolarisation au Rwanda d’un groupe de 50 enfants rwandais de familles très pauvres et/ou handicapés. Rens: enfantsdurwanda@gmail.com ou 07 81 29 93 76 Réservation possible: *source : événement [Chants de marins et fest deiz pour les enfants du Rwanda](https://agendatrad.org/e/35553) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

avec Kas A Part, Pas de Sept et Vent de Galerne Espace culturel Capellia,La Chapelle-sur-Erdre (44) Chemin de Roche Blanche Espace culturel Capellia, 44240 La Chapelle-sur-Erdre, France

