Chants de l'eau : une soirée d'écoute musicale Bibliothèque André Malraux Paris

Le jeudi 19 octobre 2023

de 19h00 à 21h00

Un programme d'extraits musicaux dans lesquels l'eau sous toutes ses formes a été source d'inspiration pour les compositeurs, assortis de fragments de textes sur cet élément primordial et essentiel. Un parcours musical autour de compositions – majoritairement classiques – qui honorent l'eau. Une cascade nous mènera de Debussy à Boulez, en passant par Ravel, Smetana, Fauré, Haendel, Schubert, Mendelssohn ou encore Takemitsu. Cette sélection est faite à partir d'un chapitre de l'Erudiscothèque de la bibliothèque Jean-Pierre Melville. Quelques textes seront lus pour émailler ce programme à déguster avec les oreilles : Virginia Woolf, Gaston Bachelard… Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

