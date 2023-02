Chants de la nuit, Chants à Marie Stabat Mater et Salve Regi LA SAINTE CHAPELLE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Chants de la nuit, Chants à Marie Stabat Mater et Salve Regi LA SAINTE CHAPELLE, 7 avril 2023, PARIS. Chants de la nuit, Chants à Marie Stabat Mater et Salve Regi LA SAINTE CHAPELLE. Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 20:00 (2023-04-07 au ). Tarif : 44.0 à 66.0 euros. Venir 30mn avant Les portes ferment 5mn avant le début du concert « Chants de la Nuit, chants à Marie » Soprano et Mezzo-soprano : Airs baroques et airs sacrés, Stabat Mater et Salve Regina de Pergolese, Porpora, Leonardo Leo… Rameau, Haendel… Orchestre les Solistes Français Paul Rouger, violon solo Fabienne Conrad, soprano mezzo à venir Votre billet est ici LA SAINTE CHAPELLE PARIS 6, BD DU PALAIS Paris Venir 30mn avant Les portes ferment 5mn avant le début du concert « Chants de la Nuit, chants à Marie » Soprano et Mezzo-soprano : Airs baroques et airs sacrés, Stabat Mater et Salve Regina de Pergolese, Porpora, Leonardo Leo… Rameau, Haendel… Orchestre les Solistes Français Paul Rouger, violon solo Fabienne Conrad, soprano mezzo à venir .44.0 EUR44.0. Votre billet est ici

