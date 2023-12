Chants de la montagne de l’âme Théâtre Mandapa Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Chants de la montagne de l'âme Théâtre Mandapa Paris, 17 décembre 2023 15:00, Paris

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit sous condition

Dans des villages des contreforts Himalayens du Sichuan, vivent trois ethnies très différentes dans un même milieu naturel : Han, Tibétain et Qiang. Dans des villages des contreforts Himalayens du Sichuan, vivent trois ethnies très différentes dans un même milieu naturel : Han, Tibétain et Qiang. Dans les années 90, je suis parti enregistrer les chants de tradition orale des Qiang. Les aventures générées par cette décision ont changé ma vie jusqu’aujourd’hui… « À cet instant, je me rends compte que j’existe vraiment » Gao Xing Jian « La montagne de l’âme » En conversation avec Isabelle Genlis, conteuse spécialisée dans la littérature orale des pays d’Asie. Accompagnée d’une exposition de photos de Philippe Bouvet. Théâtre Mandapa 6 Rue Wurtz 75013 Paris Contact : https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.facebook.com/LeMandapa https://www.facebook.com/LeMandapa

Chants de la montagne de l'âme
Heure : 15:00

