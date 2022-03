Chants de la Méditerrannée avec Dafné Kritharas 43,Route de Chêne,Genève (74), 8 mai 2022, .

Chants de la Méditerrannée avec Dafné Kritharas

43, Route de Chêne, Genève (74), le dimanche 8 mai à 17:00

Dafné Kritharas : chant Paul Barreyre : guitare et chant Dafné et Paul vous invitent à voyager entre chants judéo-espagnols et chants grecs, avec une touche de poésie française.Dafné chante d’anciennes mélodies grecques et ladino nées en Grèce, dans les Balkans et en Asie Mineure. Sa voix ondule et vibre entre les paroles, exprimant tour à tour douleur, douceur ou malice. On l’écoute comme on plongerait dans une mer tourmentée. Laissez-vous porter par le courant… *source : événement [Chants de la Méditerrannée avec Dafné Kritharas](https://agendatrad.org/e/36047) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

30, 20, 10

organisé par Amis de la Musique Juive

43,Route de Chêne,Genève (74) 43, Route de Chêne, 1208 Genève, Schweiz/Suisse/Svizzera/Svizra



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T21:00:00