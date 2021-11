Rosheim Rosheim Bas-Rhin, Rosheim Chants de la Chorale du Meyerhof Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Chants de la Chorale du Meyerhof Rosheim, 4 décembre 2021, Rosheim. Chants de la Chorale du Meyerhof Rosheim

2021-12-04 – 2021-12-19

Rosheim Bas-Rhin Chants d’une quinzaine de minutes proposés par de petits groupes Sous réserve de météo favorable. Chants d’une quinzaine de minutes proposés par de petits groupes. Sous réserve de météo favorable. Chants d’une quinzaine de minutes proposés par de petits groupes Sous réserve de météo favorable. Rosheim

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim