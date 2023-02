Chants de femmes AUCUN Aucun Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Aucun Catégories d’Évènement: Aucun

Hautes-Pyrénées

2023-03-10 18:00:00

Hautes-Pyrenees Aucun Hautes-Pyrénées 18h : conférence “Se canta, era que canta. Images du féminin dans le chant traditionnel gascon”. Par Jean Louis Lavit de Pescalua.

19h30 : repas partagé et chanté (amenez une chanson et/ou un petit plat à partager).

21h : concert Daunas de Còr (1ère partie : Semiada) en l’église d’Aucun.

22h30: cantera.

Boissons locales et petite restauration sur place. Le Tiers Lieu d’Azun vous propose une soirée exceptionnelle autour du chant polyphonique gascon et des voix de femmes : chants de femmes et femmes chantées. +33 9 61 62 63 36 AUCUN 21 Route d’Azun Aucun

