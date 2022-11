Chants d’Afrique et de Noël Saint-Michel-de-Lapujade Saint-Michel-de-Lapujade Catégories d’évènement: Gironde

2022-12-17 17:00:00 – 2022-12-17 19:00:00

Après le concert une soupe à l’oignon, un dessert et un café vous sont offerts avec votre entrée. Il est recommandé de réserver via notre billetterie en ligne. L’association de sauvegarde de Notre Dame de Lorette, vous propose la chorale bordelaise « VOIX D’AFRIQUE » qui interprète des chants d’Afrique et de noël.

Après le concert une soupe à l’oignon, un dessert et un café vous sont offerts avec votre entrée. Il est recommandé de réserver via notre billetterie en ligne. +33 6 11 35 56 73 Association Sauvegarde de Notre Dame de Lorette en Gironde BIT La Réole

